Gent wil maatregelen na mogelijk racistische voorvallen tegen Braziliaanse dansgroep

De stad Gent onderzoekt twee mogelijk racistische incidenten in Gent. Een groepje Braziliaanse dansers wilde na een voorstelling in kunstencentrum Vooruit afgelopen weekend iets gaan drinken in het centrum en zouden tegengehouden zijn door de politie omdat ze "te traag zouden lopen". Diezelfde avond zouden ook buitenwippers de Brazilianen geweigerd hebben in verschillende cafés.