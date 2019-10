Na 12 dagen staken: cipiers in Antwerpen willen werk woensdag hervatten 

De staking sleepte al twaalf dagen aan, wat grote gevolgen had voor de gevangenen. "Het merendeel van de gevangenen is al 12 dagen niet uit zijn cel gekomen", vertelt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen in "Start je dag" op Radio 2. "Bezoek ontvangen of deelnemen aan de wandeling zit er ook niet in. Wij gaan er wel van uit dat de directie zijn uiterste best heeft gedaan om toch douchemomenten in te plannen voor gevangenen die in de keuken meehelpen."