Gezinsbond compleet verrast door besparingen in kinderbijslag

Eerst even de cijfers. Voor wie nog in het oude systeem zit (kinderen geboren voor 2019) verdwijnt vanaf het derde kind de indexering van de basiskinderbijslag en van de leeftijdsbijslag. Voor alle andere kinderen wordt de indexering vertraagd, dat wil zeggen dat de indexering vast wordt doorgevoerd in september, ook als de spilindex maanden eerder werd bereikt of overschreden.

Beide ingrepen samen zouden Vlaanderen in 2021 al 50 miljoen opleveren en tegen het einde van de legislatuur in 2024 zelfs 100 miljoen euro.

Voor de Gezinsbond zijn de besparingen een complete verrassing, zegt Yves Coemans van de studiedienst: "Het Vlaamse regeerakkoord rept met geen woord over besparingen in de kinderbijslag, er is alleen sprake van efficiëntiewinsten in de organisatie van de uitbetaling."