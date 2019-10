Grappenmaker reageert: "Kom op journalisten, dit is toch geen aanval"

Diverse media blokletterden daarna over de 'aanval' of vermeldden dat de hitzanger van onder meer "4 minutes" en "Can’t stop the feeling!" door de 30-jarige Sediuk 'aangevallen' was. Daarop reageerde Sediuk als volgt: "Alvorens de media gaan beweren dat deze grap een aanval is, zoals ze steeds doen, wil ik toch wel eens uitleggen wat een aanval is. Afgelopen zomer werden mijn vrienden en ikzelf aangevallen op het strand door een homofoob. Met verwondingen tot gevolg. Maar de politie deed niets en er werd door de Oekraïense media niet over bericht." Volgens Sediuk probeerde hij hier enkel "de schoenen van Timberlake te poetsen".

Sediuk, die intussen al beroemdheden als Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, America Ferrera en Will Smith tot zijn slachtoffers kan rekenen, gaf vroeger al toe dat hij het allemaal voor de 'fun' doet: "Ik ben heus wel een normale kerel. Ik ben niet gek, hoor. Wees daarom niet boos op mij. Laat het gewoon een bewijs zijn dat jullie beveiliging een tandje moet bijsteken."

Een toevallige omstander bevestigde alvast Sediuks versie op celebritywebsite People: "Justin werd helemaal niet aangevallen. Hier wordt veel meer van gemaakt dan het werkelijk was. Justin mankeert heus niets. Die man heeft enkel zijn been wat aangeraakt."

Timberlake en zijn echtgenote lieten het alvast niet aan hun hart komen. Beiden genoten van de modeshow in aanwezigheid van actrices Jennifer Connelly en Alicia Vikander, en van muzikant Mark Ronson: