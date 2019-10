Greta Thunberg-pop bengelt aan brug in Rome, politie onderzoekt "schandelijke actie"

De politie van Rome is een onderzoek gestart naar de daders van een "schandelijke actie". Onbekenden hebben een pop die Greta Thunberg voorstelt, opgehangen aan de brug op de Via Isacco Newton in Rome. De weg leidt naar de luchthaven Fiumicino in Rome.

Aan de pop was de boodschap "Greta is your god" (Greta is uw god) bevestigd. De brandweer van Rome heeft de pop verwijderd. De burgemeester van Rome Virginia Raggi (Vijfsterrenbeweging) heeft de actie met klem veroordeeld op Twitter.

"Het is een schandelijke actie dat een pop van Greta Thunberg is opgehangen aan een brug in onze stad. Ik wil aan Greta Thunberg en haar familie de steun van mezelf en alle Romeinen aanbieden. Onze toewijding voor de klimaatproblematiek houdt niet op", schrijft Raggi.

Ook de voorzitter van de Democratische Partij van Italië Nicola Zingaretti heeft de actie veroordeeld. Zingaretti heeft het over een daad van macaber geweld.