Griekse eiland Samothraki "verdwijnt" door eetlust van onverzadigbare geiten

Op het afgelegen, bergachtige Samothraki is geiten hoeden altijd al een bron van inkomsten geweest, een manier van leven, een manier van overleven, en dat is het nog altijd. Alleen leven er op dit moment 15 keer meer geiten dan mensen op Samothraki en knagen ze het eiland weg tot een maanlandschap.

De halfwilde geiten vind je overal, niet alleen in de bergen, maar ook op daken van huizen, in bomen, of bovenop auto's, als ze het eiland afspeuren op zoek naar iets wat op eten lijkt. Hun ongecontroleerde knabbelen en grazen heeft verregaande geologische gevolgen: erosie, het afslijten van de bodem, eenvoudigweg gezegd. En die erosie bereikt crisisniveaus.

Twee jaar geleden werd het stadhuis op Samothraki nog weggespoeld door stortregens en raakten wegen beschadigd. Er waren geen bomen, planten of grassen meer over op de steile, door geiten aangevreten heuvels om de modderstromen tegen te houden. "Er zijn geen grote bomen meer die de grond kunnen vasthouden. En dat is een groot probleem, zowel geologisch als financieel", zegt George Maskaldis van de duurzaamheidsbeweging Sustainable Samothraki Association.