Grootste pompoen van België weegt meer dan een ton en komt uit Kasterlee

In Kasterlee, het pompoendorp bij uitstek, is Mario Vangeel de winnaar geworden van het Belgisch kampioenschap pompoenkweken. De weegschaal gaf 1016,5 kilogram aan.

Mario is sinds 2012 pompoenkweker. Hij kreeg het virus over van zijn schoonbroer. Begin april ging het zaadje van de winnende pompoen in de grond. Hij kreeg het van de plaatselijke Pompoenclub. Half juni heeft hij het bevrucht met een mannelijke bloempje. "Het geheim is goed zaad planten, veel water geven en de juiste voedingsstoffen gebruiken. Welke producten ik ze geef, ga ik uiteraard niet verklappen", zegt een fiere Mario.

Hij kreeg ook veel steun van zijn vrouw die het goed vond dat hij veel tijd aan zijn pompoen schonk. Zijn schoonvader hielp hem met het verzorgen van zijn recordexemplaar. Soep kan je er niet van maken, want de pompoen zit vol zaad. Dat wordt gedroogd en gaat dan weer naar de club, die het zaad kan veilen. Volgend weekend trekt Mario met de pompoen nog naar het Europees kampioenschap in Duitsland. Daar hoopt hij opnieuw als winnaar uit de bus te komen.