Het Brussels Gewest investeerde 4,5 miljoen in Tourstart

Het belang van de media-aandacht die de Tourstart opleverde kan nauwelijks overschat worden volgens Gatz. Wereldwijd verschenen er artikelen die Brussel van haar beste kant lieten zien. Meer dan 26.000 artikelen verschenen er in de digitale pers in meer dan 90 landen. (voor een geschatte waarde van 213 miljoen EUR). Er verschenen 280 artikelen in 66 kranten (voor een waarde van 7 miljoen EUR).

400 miljoen mensen werden bereikt via Facebook, 212 miljoen via Instagram en 67.000 via YouTube.

Tenslotte volgden een dagelijks gemiddelde van 3,7 miljoen televisiekijkers de Tourritten op France 2.

"Het grootste effect op lange termijn is natuurlijk de media-aandacht", vindt Gatz. "Brussel is wereldwijd prachtig in beeld gebracht. En dat is van onschatbare waarde."