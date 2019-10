Hevige regens blussen bosbranden in Bolivia

In Bolivia zijn de bosbranden in het oosten van het land onder controle dankzij hevige regenval. Oncontroleerbare branden hebben de voorbije maanden meer dan vier miljoen hectare uitlopers van het Amazonewoud in de as gelegd in Bolivia. Dat is een gebied bijna zo groot als Nederland. Volgens de overheid zijn er nu geen actieve bosbranden meer te zien op satellietbeelden. De brandweer blijft voorlopig wel paraat om te voorkomen dat de branden heropflakkeren.