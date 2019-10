Ogen weer op federale formatie: wie volgt informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders op?

Zes partijen zitten nog aan tafel: de grootste Vlaamse en Franstalige partijen N-VA en PS, de liberalen van MR en Open VLD, de Vlaamse socialisten van de SP.A en de CD&V. Maar we weten nog niet welke partijen er uiteindelijk in de federale regering zullen zitten, laat staan dat er over een regeerakkoord is onderhandeld. Het was de taak van de informateurs om af te toetsen welke coalities er mogelijk zijn, waarbij de Vlaamse socialist Johan Vande Lanotte en de Franstalige liberaal Didier Reynders hebben gewerkt rond de optie van paarsgeel: een federale regering met de N-VA en de PS.

"Beide informateurs hebben hun opdracht wel breder opgevat dan wat normaal gezien het geval is", weet VRT-journalist Bart Verhulst. "Er is namelijk ook al over de inhoud gepraat. Het resultaat is een document dat Vande Lanotte en Reynders straks aan de koning zullen geven waarbij ze geprobeerd hebben om rond een 9-tal thema's gemeenschappelijke grond hebben te vinden tussen de N-VA en de PS. De informateurs hebben die twee partijen ook al meermaals samengebracht. De opvolgers van de informateurs zullen dus niet moeten vertrekken van een wit blad."

Wie dat wordt, zullen we normaal gezien pas morgen weten. We weten ook nog niet of zij de titel preformateur of verkenner zullen krijgen. In elk geval wordt het iemand van de N-VA en iemand van de PS, al zullen de absolute partijtoppers Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) nog niet het veld worden ingestuurd. "Daar is de tijd nog niet rijp voor", klinkt het. "Namen die we wel gehoord hebben, zijn Geert Bourgeois en Rudy Demotte. Twee voormalige minister-presidenten. Twee figuren ook die geen stekels doen opsteken aan de andere kant", aldus Bart Verhulst.