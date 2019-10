Lading slachtafval veroorzaakt file en stank op A12 in Wilrijk

Door een bruusk remmanoeuvre van een vrachtwagen, belandde het slachtafval op de weg. Twee rijstroken zijn volledig versperd. De brandweer is ter plaatse om alles op te ruimen. Omdat het slachtafval enorm stinkt, dragen de brandweermensen beschermende pakken en maskers.

Wie vanuit Antwerpen naar Brussel moet, rijdt best via de E19. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder nog zal duren want als al het slachtafval weg is, moet de weg moet ook nog schoongemaakt worden.