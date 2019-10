Meisjeskoor Scala neemt videoclip op in Irish pub in Wolfsdonk

De opname van de videoclip is voor het liedje "Ein Narr für Katrien", dat is opgedragen aan Katrien, de vrouw van Steven Kolacny. Het nummer staat ook op de nieuwe Duitse CD "Mädchennamen" van Scala, die op 26 oktober verschijnt in Duitsland. Nadien gaat het koor ook nog op tournee in Duitsland. "In november alleen al geeft Scala 20 concerten in Duitsland en ook voor volgend jaar lopen de boekingen vlot binnen", vertelt Steven Kolacny.

Videoclip

"Ein Narr für Katrien" is een walsje dat doet terugdenken aan de sfeer van vroeger. "Vandaar ook de keuze om de opname van de videoclip in de Irish pub in Wolfsdonk te laten plaatsvinden, zegt Steven. "Ik ben fier op Aarschot en daarom was de keuze voor deze pub snel gemaakt. Het is al een filmset op zich", voegt Steven er nog aan toe. "Ook om de fanfare de Mottegalm te vragen om mee te werken ligt voor de hand. Mijn opa heeft er nog gespeeld, besluit Steven Kolacny. Naast de fanfare is ook het majorettenkorps van de Mottegalm te zien in de videoclip. De première is voorzien op 26 oktober in Sankt Vith in Duitstalig België.