MIVB zoekt 50 chauffeurs met app die u door de straten van Brussel loodst

De MIVB blijft maar groeien. Tegen het einde van het jaar moeten er 50 chauffeurs bijkomen. Dat komt door de vele nieuwe lijnen en aansluitingen die er elk jaar bijkomen, maar ook de nieuwe bussen die de MIVB heeft aangekocht.

Die hebben allemaal een chauffeur nodig. Om zoveel mogelijk mensen warm te maken, lanceert de vervoersmaatschappij een rijsimulator die u als chauffeur door de straten van Brussel laat rijden. Woordvoerder An Van Hamme: "Je kan de app gratis downloaden, een buslijn kiezen en zo virtueel een bus besturen. Ondertussen krijg je allerhande informatie over het leven van een buschauffeur bij de MIVB. En als je het op het einde goed hebt gedaan, krijg je de suggestie om te solliciteren bij de MIVB".

Nieuwe manieren

Volgend jaar gaat de Brusselse vervoersmaatschappij nog eens op zoek naar 500 nieuwe personeelsleden, waaronder 300 chauffeurs. "We blijven steeds nieuwe manieren zoeken om mensen aan te trekken. Een jobbeurs, getuigenissen, en nu dus de app. Hopelijk hebben we daar succes mee." aldus An Van Hamme.