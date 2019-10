Informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders geven de fakkel door aan Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS)

De opdracht van Vande Lanotte en Reynders werd verschillende keren verlengd. Vandaag kwamen de twee informateurs hun eindverslag brengen bij koning Filip, met drie documenten in de hand: een verkennende nota, een budgettaire nota en een aanvullende nota. In die laatste nota staan enkele concrete voorstellen die besproken zijn met de 6 partijen rond de tafel (N-VA, PS, Open VLD, MR, SP.A en CD&V). Die concrete punten gaan dan bijvoorbeeld over sociale zekerheid, migratie, klimaat of pensioenen.



"Het is géén akkoord", benadrukte informateur Johan Vande Lanotte. "Maar we mogen toch zeggen dat we de punten heel grondig hebben besproken en dat we zo de basis hebben gelegd voor verdere besprekingen." Die verdere besprekingen betekenen de volgende fase in de federale regeringsvorming: van de informatie gaan we naar de preformatie.