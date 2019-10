Expo Toulouse-Lautrec opent in Parijs, maar stond u al stil bij zo'n gigantische, logistieke operatie?

Over de psyche van de schilder zijn boeken vol geschreven. Deze tentoonstelling biedt niet meteen nieuwe antwoorden, maar is gul in het tonen van de werken van Toulouse-Lautrec, van enkele vroege werken tot z'n laatste. Al wil de curator Danièle Devynck het liever geen retrospectieve noemen: "Bijna 30 jaar geleden vond dé overzichtstentoonstelling plaats, die willen we niet kopiëren. Wij proberen hier te focussen op wat Toulouse-Lautrec zo modern maakt. Ook al volgde hij een academische opleiding, hier in Parijs ontdekt hij de impressionisten, maar ook de avant-garde, de Japanse kunst, het pointillisme. Hij absorbeert dat allemaal en maakt het zich eigen. Hij is zijn eigen onafhankelijke stroming: vrij en ongebonden, zou je bijna kunnen zeggen."