Nederlandse regering-Rutte is meerderheid in Tweede Kamer kwijt

In Nederland is de regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie haar krappe meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer kwijt. De voormalige VVD-politicus Wybren van Haga heeft beslist dat hij zijn zetel niet terug zal geven aan de liberale partij.

Van Haga heeft lang nagedacht over de vraag of hij zijn zetel zou teruggeven of als zelfstandig Kamerlid zou doorgaan. "Het was een duivels dilemma", zegt hij in "EenVandaag" op de Nederlandse televisie. Van Haga werd op 24 september uit de liberale fractie gezet omdat hij zich tegen de partijafspraak in bemoeide met de dagelijkse gang van zaken bij zijn vastgoedbedrijf.

"Ik had een missie en dat was vechten namens de ondernemers tegen een onbetrouwbare overheid. En die missie is nog niet af, dus daar wil ik in de Kamer mee doorgaan."

Door de beslissing van Van Haga is de regeringscoalitie definitief haar meerderheid in de Tweede Kamer kwijt, maar volgens Van Haga hoeft het kabinet zich geen zorgen te maken. "Uiteraard steun ik het regeerakkoord", zegt hij. Bij nieuwe voorstellen zal hij wel zijn eigen afweging maken.