Nieuwe herstructurering bij regionale zender Focus-WTV: 7 medewerkers ontslagen

In 2010 werkten nog bijna 80 mensen voor de Regionale Mediamaatschappij (RMM), de koepel boven de regionale zenders Focus-WTV en productiehuis Picstory. Nu maar 50 meer. De zenders hebben het financieel moeilijk: de reclame-inkomsten blijven zakken.

''Het klopt dat wij door die dalende commerciële inkomsten alweer moeten herstructureren", zegt hoofdredacteur Bart Coopman. "De herstructurering is dubbel: we gaan op zoek naar extra inkomsten, maar we kunnen ook niet anders dan ingrijpen op het personeel: 7 medewerkers hebben ontslag gekregen."

Geen invloed op programmatie

De herstructurering heeft geen impact op de programmatie. "Er worden geen nieuwsuitzendingen of programma's geschrapt en ook ons aanbod online zal niet veranderen", zegt Bart Coopman.

Hij is er zelfs van overtuigd dat ze extra inkomsten zullen kunnen binnenhalen voor nieuwe programma's en denkt ondermeer aan een sportmagazine op maandagavond. Hij wil met freelancers werken om die programma's te maken, zelfstandigen dus, die per opdracht betaald worden en niet vast in dienst zijn.