Nobelprijslaureaten ontrafelden een fundamenteel aanpassingsmechanisme in onze cellen

De centrale rol van zuurstof in de stofwisseling van dieren was al eeuwen bekend, maar de mechanismen die er aan te pas kwamen, bleven lang onbekend.

Otto Warburg lichtte een eerste tipje van de sluier op met zijn ontdekking dat de omzetting van voedsel met behulp van zuurstof een enzymatisch proces was, een proces waarbij enzymen een rol spelen. Een enzym is een soort van organische katalysator, het is een stof die bepaalde chemische reacties kan versnellen en meestal is het eiwit. Warburg kreeg in 1931 de Nobelprijs voor zijn ontdekking.

Gedurende de evolutie zijn er mechanismen ontwikkeld die een voldoende toevoer van zuurstof naar de weefsels en cellen moeten verzekeren. Het glomus caroticum, dat naast grote aders ligt aan de beide kanten van de nek, bevat gespecialiseerde cellen die de zuurstofniveaus in het bloed kunnen waarnemen. In 1938 kreeg onze landgenoot Corneille Heymans de Nobelprijs voor Geneeskunde omdat hij aangetoond had hoe het waarnemen van de zuurstof in het bloed via het glomus caroticum, onze ademhaling controleert door direct te communiceren met de hersenen.