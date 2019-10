Nobelprijs Geneeskunde voor onderzoek naar aanpassing cellen aan wisselende zuurstofniveaus 

William G. Kaelin Jr werd in 1957 geboren in New York. Hij behaalde zijn diploma van dokter aan de Duke University in Durham, en hij specialiseerde zich in de inwendige geneeskunde en de oncologie aan de Johns Hopkins University in Baltimore en het Dana-Farber Cancer Institute in Boston.

Hij richtte zijn eigen onderzoekslaboratorium op aan dat laatste instituut en werd een volwaardig professor aan de Harvard Medical School in 2002. Sinds 1998 is hij onderzoeker aan het Howard Hughes Medical Institute.

Sir Peter J. Ratcliffe werd in 1954 geboren in Lancashire in het Verenigd Koninkrijk. Hij studeerde geneeskunde aan het Gonville and Caius College van de Cambridge University. Zijn specialisatie in de nefrologie - de studie van de nieren- deed hij aan de Oxford University.

Hij richtte een onafhankelijke onderzoeksgroep op in Oxford en werd er volwaardig profesoor in 1996. Hij is de directeur klinisch onderzoek aan het Francis Crick Institute in Londen, directeur van het Target Discovery Institute in Oxford en lid van het Ludwig Institute for Cancer Research.

Gregg L. Semenza is in 1956 geboren in New York. Hij behaalde een bachelor in de biologie aan de Harvard University, en een MD/PhD (doctor of medecine of MD is geen doctorstitel maar eerder een master, Semenza heeft dus wel gedoctoreerd) aan de University of Pennsylvania in Philadelphia. Hij deed zijn specialisatie in de pediatrie aan de Duke University.

Hij deed vervolgens nog een postdoctorale training aan de Johns Hopkins University, waar hij een onafhankelijke onderzoeksgroep oprichtte. In 1999 werd hij volwaardig professor aan diezelfde universiteit en sinds 2003 is hij de directeur van het Vascular Research Program aan het Johns Hopkins Institute for Cell Engineering.