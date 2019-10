Plannen voor Sint-Annakerk in Gent opnieuw bijgesteld

De Sint-Annakerk kwam het afgelopen jaar veel in de media omdat Delhaize van de kerk een supermarkt wilde maken. De actiegroep SOS Sint-Anna vindt dit niet kunnen en wil dat de kerk een oord van rust kan blijven. De stad heeft de plannen nu wat minder radicaal gemaakt.

Geen appartementen en meer groen

“Wij merken dat de stad een beetje naar ons heeft geluisterd”, vertelt Paul Van Houtte van de actiegroep. “Zo komen er geen appartementen meer en wordt het groen links en rechts van de kerk volledig in ere hersteld.” Maar de actiegroep wil meer dan dat: “Inspraak van de burgers lijkt ons erg nuttig en belangrijk. Via een overlegplatform kunnen we dan kijken of er een ervaringsruimte kan komen en wat er zich daar dan kan bevinden.”

Meer dan een buurtwinkel

De nieuwe plannen voor de kerk onthullen meer dan alleen een groene vlakte. “In eerste instantie willen we focussen op het concept van een buurtwinkel”, vertelt Eva Van Waes van Delhaize. “Een buurtwinkel heeft een sociale functie en daar willen we op inzetten. Daarnaast willen we het gebouw op een optimale manier invullen en op verschillende momenten van de dag toegankelijk maken. Zo hebben we het idee om achteraan het gebouw een restaurant te maken. Er is ook al gesproken over een wijnbar op de eerste verdieping, daar waar nu het orgel staat. We willen ook graag een buurttuin naast de kerk.”

Erfpacht

De stad heeft op de commissie ook voorgesteld om de kerk in erfpacht aan Delhaize te geven in de plaats van ze te verkopen. Dat wil zeggen dat de stad eigenaar blijft, en dat Delhaize enkel aanpassingen kan doen volgens de richtlijnen van de stad.