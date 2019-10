Synode over de Amazone: ecologie centraal en weg met het celibaat?

Gisteren werd de synode op gang getrokken met een misviering in de Sint-Pietersbasiliek, vanochtend was er ook eerst een frivole, kleurrijke dienst met zelfs dansen en rites uit Zuid-Amerika. Intussen is de synode écht begonnen, geleid door kardinaal Hummes, de gewezen aartsbisschop van Sao Paolo. Al kreeg Franciscus eerst het woord en dat zorgde al direct voor gensters: "Ik hoorde wat sarcastische commentaar op een man met veren op zijn hoed in de viering daarnet. Ik ben geschokt. Dat is op zich toch niets anders dan de hoeden die onze kardinalen dragen?" De toon was gezet.

Franciscus moet in deze synode afrekenen met het stijgende conservatieve gekrakeel tegen de ecologische agenda die hij al jarenlang hanteert. Maar de ontbossing en de onvermijdelijke gevolgen op de klimaatopwarming liggen hem na aan het hart. En bovendien wil de Heilige Vader ook nog eens de inheemse volkeren steunen: zij die slachtoffers zijn van het grootkapitalisme, het woeden van de economie en de tomeloze jacht op goud, hout en andere natuurlijke grondstoffen.

"De bescherming van inheemse volkeren en hun culturen is een ethische must én fundamenteel in het engagement voor de mensenrechten", zei de paus eerder al. Ook dat wijst op de synode, alle volkeren bijeen, samen, verbindend.