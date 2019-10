Tientallen klimaatactivisten opgepakt in Amsterdam

Niet enkel in Amsterdam, maar overal ter wereld blokkeren de actievoerders van Extinction Rebellion momenteel belangrijke verkeersaders, ook in Sydney, Berlijn en Parijs zijn activisten de straat opgegaan.



De wereldwijde beweging laat steeds vaker van zich horen. Ze zet zich onder andere in tegen de klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Zo wil ze dat de uitstoot van broeikasgassen in 2025 drastisch teruggebracht worden en meer transparantie van regeringen over de klimaatcrisis.