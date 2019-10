Toch geen klacht wegens antisemitisme voor Dimitri Verhulst

De Aalsterse schrijver Dimitri Verhulst kan op zijn beide oren slapen, want hij wordt toch niet aangeklaagd wegens antisemitisme door Het Forum der Joodse Organisaties. Zo’n twee maanden geleden verscheen er in de krant De Morgen een column van Dimitri Verhulst waarin hij kritiek gaf op de harde manier waarop Israël met de Palestijnen omgaat.

Spijt

Na een debat met de schrijver komt Het Forum der Joodse Organisaties terug op de beslissing om een klacht in te dienen. “Verhulst is voor een groot stuk op zijn beweringen, beschuldigingen en beledigingen teruggekomen”, vertelt Hans Knoop van het forum. “Hij heeft erkend dat hij zich onzorgvuldig en onjuist heeft uitgedrukt. Hij vertelde dat het hem speet en dat hij niet de bedoeling heeft gehad om mensen pijn te doen. Dat was voor ons voldoende om te zeggen: zand erover.”