Turkije wil Syrië binnenvallen, VS-president Trump: "Tijd dat wij ons onttrekken aan belachelijk eindeloze oorlogen"

De Turkse president had zaterdag al gezegd dat een militaire interventie "vandaag of morgen" kan plaatsvinden. Lokale media meldden gisteren al dat Turkije gestart was met de verplaatsing van soldaten en uitrusting naar de zuidoostelijke grens met Syrië. Volgens Erdogan ziet Turkije zich genoodzaakt om militair in te grijpen voor zijn eigen veiligheid.



"Mocht Turkije er de komende uren of dagen binnenvallen, dan spreek je echt wel over een strategische gamechanger", verduidelijkt Franssen. "Dan gaat Turkije proberen een bufferzone in te stellen in het noorden van Syrië. Waarom doet Turkije dat? Turkije zegt: de Koerden in eigen land (de PKK), dat zijn terroristen, maar ook de Koerden in het noorden van Syrië zijn voor ons ook terroristen, we zijn bang dat zij eveneens aanvallen gaan plegen tegen ons en dus moeten wij daar terug orde op zaken gaan stellen. Dit is iets wat elk ogenblik zou kunnen gebeuren. Het is onmogelijk voor Turkije om zo'n gewapende groep aan de grens met buurland Syrië te hebben."