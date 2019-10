Twaalf amokmakers opgepakt in strijd tegen overlast in Leuven

Het is de lokale politie menens in de strijd om de overlast in het uitgaansleven in het stadscentrum van Leuven aan te pakken. Zeven fuifgangers die het voorbije weekend passanten lastigvielen of in dronken toestand slapend op een bank of terras werden aangetroffen, moesten de nacht doorbrengen in de cel. Hetzelfde lot ondergingen twee twintigers uit Leuven die interventies van de politie verstoorden.

Extra patrouilles

"We hadden extra patrouilles ingezet", zegt woordvoerder van de politie Marck Vranckx. "We treden heel snel op tegen personen die het te bont maken en problemen zoeken. We hebben twaalf mensen opgepakt waarvan er negen de nacht in de cel hebben doorgebracht om te ontnuchteren. We hebben ook een aantal dertigers opgepakt die problemen zochten met andere feestvierders."

Jongeren

Drie jongeren werden door de overlastpatrouilles opgepakt en beboet wegens ordeverstoring. Eén van hen, een minderjarige uit Diest, was in het bezit van verschillende hoeveelheden drugs. De politie pakte ook enkele tieners op die in het station een onbeheerde reiskoffer hadden meegenomen. Na diefstal van een spelconsole hadden ze de koffer op het spoor gegooid. Agenten van de verkeerspolitie plukten in de Brusselsestraat een bestuurder uit zijn voertuig. Hij reed aan een snelheid van 100 kilometer per uur in de zone 30.