Vrouwen zijn wezens van vlees en (menstruatie)bloed

Daarnaast praten ook veel vrouwen, uit schaamte of onwetendheid, niet over hun menstruatieklachten. Een kwart van de vrouwen ervaart tijdens haar menstruatie pijn die dermate hoog is dat ze functioneren onmogelijk maakt. Toch is het voor veel vrouwen en meisjes moeilijk om hierover met leerkrachten, klasgenoten, werkgevers of collega’s te communiceren.

En tien procent van de Belgische en Nederlandse vrouwen lijdt aan endometriose, een pijnlijke gynaecologische aandoening. Toch duurt het in Nederland gemiddeld 8,3 jaar voor de diagnose gesteld wordt. Mede doordat vrouwen beschaamd zijn om over hun klachten te praten of niet weten dat de pijn die ze voelen niet normaal is omdat ze geconditioneerd zijn hun lijden te aanvaarden omdat het ‘erbij hoort’ .