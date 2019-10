Van kinderbijslag tot erfenissen: 7 opvallende maatregelen uit de begrotingsplannen van de regering-Jambon

Zoals bekend schaft de Vlaamse regering in 2020 de woonbonus af. Dat is de fiscale aftrek die u geniet als u een lening aangaat voor een woning. De afschaffing levert de regering tegen 2024 327 miljoen euro op.

Ter compensatie verlaagt de regering de registratierechten, die u betaalt als u een bestaand huis aankoopt, van 7 naar 6 procent. Tegen 2024 kost dat de regering 140 miljoen.

De verlaging van de registratierechten gaat wel al in in 2020. Ook de afschaffing van de woonbonus gaat al in 2020 in, maar de regering zal dat pas in 2021 in de begroting merken. Dat betekent dat deze belastingverschuiving de regering de eerste jaren geld zal kosten, maar in de laatste jaren van de legislatuur geld zal opbrengen.