Vlaamse ziekenfondsen verspreiden uw surfgedrag, ook als u dat niet wil

Maar het CM-ziekenfonds zegt ook formeel dat het geen informatie doorspeelt aan adverteerders. "Wij maken bewust geen gebruik van medische informatie, omdat dat wettelijk niet toegestaan is. De informatie die we door de CM verzamelen, gebruiken we enkel gericht naar onze leden."

Ook het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) wijst er in een reactie op dat het geen enkel verzameld gegeven aan een derde partij heeft doorgegeven of verkocht. "Na een intensief onderzoek hebben we de tracking tool ‘Mediamath’ ontdekt dat vanuit zijn origine veel cookies aanmaakt," zegt algemeen directeur Jürgen Constandt. "Dit werd jaren geleden geïmplementeerd door een externe partij waarmee de samenwerking reeds geruime tijd werd stopgezet."

"Dit had blijkbaar tot gevolg dat cookies van externe partijen, met name adverteerders, ingeladen werden zonder dat hiervan melding werd gemaakt of toestemming voor werd gegeven. Dankzij het onderzoek van de VRT is deze tool ontdekt en hebben we dit meteen verwijderd. Het VNZ zal dit verder onderzoeken, maar wil toch al uitdrukkelijk stellen dat er op geen enkel moment sprake is geweest van een datalek van gevoelige persoonsgegevens."

De Onafhankelijke Ziekenfondsen benadrukken dat ze rekening hebben gehouden met de GDPR-wetgeving door een beheertool voor cookies te plaatsen op hun site (die gebruikers kunnen aanvaarden of weigeren) én ook door een gedetailleerde privacypolicy op www.mloz.be te plaatsen.

Tot slot reageert Partena Ziekenfonds bij monde van woordvoerder Sarah Masschelein dat Partena onder geen beding medische gegevens doorspeelt aan derde partijen, ook niet via cookies op de website. "We gaan continu na of er nog zaken moeten worden aangepast en zullen niet aarzelen dit te doen indien blijkt dat wij op bepaalde aspecten niet compliant zijn."

Beluister hier het gesprek uit "De Ochtend" op Radio 1: