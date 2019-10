Federaal Voedselagentschap: "Listeriabesmetting in vlees kan zich nog verder uitbreiden"

De vleeswaren werden verwerkt in de fabriek van het bedrijf Offerman in Aalsmeer, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Offerman is een onderdeel van het Belgische bedrijf Ter Beke.

De terugroepacties gebeuren uit voorzorg na nieuws over een listeriabesmetting in Nederland. Daar zijn de voorbije 2 jaar 3 mensen overleden omdat ze besmette producten hadden gegeten.

Wellicht zullen er nog supermarkten volgen die uit voorzorg maatregelen zullen nemen. "Er kan altijd nieuwe informatie volgen vanuit Nederland dat er nog andere producten betrokken zijn", zegt Liesbeth Van De Voorde van het Federaal Voedselagentschap. "Ook dan zullen wij ervoor zorgen dat de consument beschermd is."