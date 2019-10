Weg met het waas rond de woonbonus: 9 concrete antwoorden op praktische vragen

In Brussel is de woonbonus al in 2017 afgevoerd. Dus ook daar kan u uw hypothecaire lening niet meer inbrengen in uw belastingaangifte. Maar in Brussel is daar een korting op de registratierechten voor in de plaats gekomen. Wie een Brusselse woning voor zichzelf koopt, betaalt op de eerste schijf van 175.000 geen registratierechten. Bij huizen die meer dan 500.000 euro kosten, betaalt u wel de 12,5 procent registratierechten.