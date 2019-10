Nederlandse longartsen willen totaalverbod op e-sigaret, bij ons meer nuance in afwachting wetenschappelijk onderzoek 

Op het congres is ook een Zweedse studie voorgesteld waaruit blijkt dat

e-sigaretten vooral door verstokte rokers worden gebruikt naast hun gebruikelijke sigaretten. De studie bevroeg meer dan 8000 rokers in 2006 en opnieuw in 2016. Van de 225 bevraagden die gestopt waren met roken, was er maar één die dat met een e-sigaret had gedaan. De voorzitster van het congres, Turks professor Elif Dagli concludeerde: "Deze studie toont opnieuw aan dat e-sigaretten geen rookstopmiddel zijn. Rokers gebruiken de e-sigaret zelfs om hun nicotine-inname te verhogen."

Longarts Marc Daenen was ook op het congres in Madrid: "De internationale consensus is nu minder optimistisch dan ze twee jaar geleden was. Als je kijkt naar gerandomiseerde studies zie je inderdaad dat andere rookstopmiddelen beter werken."