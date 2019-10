"Vlaamse regering krijgt het niet gezegd dat er bespaard moet worden, middenklasse wordt het hardst getroffen"

Maus verbaast er zich over dat de regering-Jambon het niet gezegd krijgt dat er bespaard moet worden. "Ik zie geen enkele politicus de afgelopen dagen zeggen dat er bespaard moet worden. Men durft er niet voor uit komen. We krijgen bij de afschaffing van de woonbonus altijd maar het verhaal dat die gecompenseerd wordt met een belastingverlaging bij de aankoop van een woning. Dat is maar een fractie van het financieel en fiscaal voordeel die je op langere termijn hebt met de woonbonus. Men krijgt het niet gezegd."

Michel Maus verwijst ook naar de uitspraken van minister Zuhal Demir in “De ochtend” over de energiefactuur. "Daar is hetzelfde verhaal. Voor de verkiezingen zei men dat de elektriciteitsfactuur met dertig procent verlaagd zou worden. We zijn nu na de verkiezingen en nu is de rode lijn in de communicatie: We gaan ervoor zorgen dat de kosten niet zullen stijgen. Dat ziet men als een besparing. Ik zie dat bij de energiefactuur, maar ik zie dat ook bij de woonbonus."

"De afschaffing van de woonbonus wordt verantwoord met het feit dat dat een impact zal hebben op de prijs van de woning. Die prijzen zouden dalen. Ik hoor dat de economen en de politici graag zeggen, maar Guy Van Hengel, die minister van Financiën was in Brussel, heeft net het tegenovergestelde gezegd. De afschaffing van de woonbonus in Brussel heeft geen impact gehad op de prijzen van de woningen in Brussel. Het is eigenlijk een drogreden die men zoekt om niet te moeten communiceren dat men een besparingsoperatie uitvoert."

Volgens Maus is de woonbonus in het huidige systeem onbetaalbaar geworden. "Met de zesde staatshervorming hebben de gewesten de woonbonus overgenomen van het federale niveau. Ze hebben daar ook een dotatie voor gekregen, maar die is niet groot genoeg om de kostprijs daarvan te compenseren. Men is toen begonnen met de afbouw van het woonbonusverhaal. Dat is puur een budgettaire reden die er achter zit die men gaat verkopen met andere argumenten."

Barbara Moens hekelt de manier waarop de afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen geduid wordt. "In Brussel was minister van Financiën duidelijk, Guy Van Hengel gaf gewoon toe dat de woonbonus niet betaalbaar meer is. Dat was eerlijk en duidelijk. In Vlaanderen durft men dat niet zo duidelijk te zeggen."