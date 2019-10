Tiental speurders verlaat Antwerps drugsteam: "Autoritair leiderschap en favoritisme"

Het gaat om het Drugsondersteuningsteam (DOT) van de Antwerpse politie. "Vier medewerkers zijn naar de korpsleiding gestapt om problemen binnen het team aan te kaarten," zegt Luc Goos van politievakbond NSPV in "Start je Dag" op Radio 2 Antwerpen. "Maar dat is als een boemerang in hun gezicht teruggekeerd: zij werden opzijgezet. Daarna hebben zes andere collega’s aangegeven dat ze niet langer wensen te functioneren in het team. Zij worden herplaatst binnen het korps."

De vakbond spreekt van een vertrouwensbreuk. "Er waren al voor de zomervakantie problemen met de autoritaire vorm van leiderschapsstijl bij de leidinggevenden, het favoritisme, het verschil in dienstregeling,... Kortom: er waren een hoop interne problemen," verduidelijkt Goos. "De leidinggevende schermde naar het team steeds met de goede band met de korpschef. Het autoritaire in de zin van: 'als je niet wil, is er elders in het korps wel plaats'."