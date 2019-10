200 knijten per uur in de val, maar Wichelen nog niet voorgoed verlost van venijnige muggen

Voor de tweede zomer op rij zat Schellebelle met een knijtenplaag. Knijten zijn kleine mugjes. Er zijn verschillende soorten van, zegt onderzoekster Adwine Vanslembrouck van het Koninklijk Institiuut voor Natuurwetenschappen. In Schellebelle was er een ware plaag van de venijnig stekende soort, de Culicoides riethi . Er zijn nog andere soorten die alleen vee steken, maar de mens met rust laten. Ook daarvan zijn er gevangen.

In zes tuinen werden gedurende acht weken drie verschillende knijtenvallen gezet. Twee daarvan hebben in totaal in de tuinen 83.418 knijten gevangen. De meest efficiënte val was er een met Ultra Violet licht, waar soms tot 200 knijten per uur in vlogen. De val met CO2 en warmte haalde ook een grote vangst.

Knijten in tuinen en meersen

Ook in de meersen rond de Schelde zijn knijten gevangen. De grootste vangst was ten zuiden van de Wijmeers, waar ongeveer 19.000 knijten op 1 week tijd in 1 val gevonden werden tijdens de hittegolf. Tijdens deze studie heeft het Instituut voor Natuurwetenschappen 143.000 knijten geteld (de gebieden Wijmeers en Bergenmeersen meegeteld, maar daar zijn slechts 2 weken stalen van genomen).

Gedaan met de knijten?

De vallen hebben hun nut bewezen en heel wat jeukende muggenbeten vermeden, maar een wondermiddel om de landelijke gemeente langs de Schelde voorgoed van de knijten te verlossen zijn ze niet. Volgens Adwine Vanslembrouck moeten er daarvoor nog meer vallen komen en moet er nog meer onderzoek gebeuren. Alle tuinen van vallen voorzien, is praktisch niet mogelijk. Ondanks de vallen, bleven de bewoners nog last hebben van knijtenbeten.

Maar de 'Mosquito Magnet' en 'Onderstepoortval' werken dus heel goed, zegt de wetenschapster. Ze zijn ideaal om verder te gebruiken voor onderzoek naar het verband tussen de muggen en het weer bijvoorbeeld. "83.418 knijten in die tuinen, is een gigantisch aantal. Maar de vallen volstaan niet om de aantallen te verminderen. Een wondermiddel zal helaas niet onmiddellijk beschikbaar zijn." Hoe ze verder kunnen onderzoeken, dat moeten de wetenschappers nog bekijken.

Hoe tel je knijten?

"Neen, we hebben de knijtjes niet allemaal stuk per stuk geteld," lacht de onderzoekster. "De telling is gebeurd op basis van een klein deelstaaltje waarvan we wel alle knijten geteld hebben. Daarvan hebben we een foto genomen en het aantal pixels verbonden met het aantal getelde knijten. Dan hebben we een foto genomen van het volledige staal en dat aantal pixels daarvan weer vergeleken met het resultaat van het deelstaal. En zo komen we aan een totaal aantal knijten van 143.000 verdeeld over alle meetplaatsen in Wichelen.