"Pano" gaat undercover in de botox- en fillerwereld en ziet illegale praktijken in achterkamertjes

In elk van de “Pano”-undercovers gebeuren strafbare zaken, die vallen onder onwettige uitoefening van de geneeskunde. Er staan celstraffen en boetes op. Het parket is dan ook een gerechtelijk onderzoek gestart naar elk van deze zelfverklaarde botox- en fillerspecialisten. Het onderzoek zou trouwens niet alleen gaan over ontwettige uitoefening van de geneeskunde, maar ook over verboden reclamepraktijken.

Vandaag werden naar aanleiding van het onderzoek verschillende huiszoekingen uitgevoerd. De speurders vielen binnen op drie plaatsen in Antwerpen en drie in Oost-Vlaanderen. Daar werden een aantal zaken in beslag genomen. Het zou onder meer gaan over naalden en producten van botox en fillers. Niemand werd opgepakt.