"Schokkend" filmpje met Oeigoerse gevangenen dwingt VS tot nieuwe sancties tegen China

Maar wie is erin geslaagd om deze beelden met een drone te draaien in een zwaarbewaakt gebied als Xinjiang? Volgens Yalkun zijn de beelden afkomstig van de autoriteiten in Xinjiang zelf. "Dit lijkt me de enige verklaring. Een klokkenluider heeft die beelden van een eigen bewakingsdrone kunnen filmen en doorgespeeld aan War On Fear, die ze vervolgens online plaatste."

Ook westerse inlichtingendiensten geloven intussen dat de video echt is, wat bevestigd wordt door een Amerikaanse topdiplomaat. De Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne omschreef de video als "zwaar choquerend".

Toch kunnen we uit deze beelden niet afleiden waarom deze gevangenen precies vastgehouden worden. In een reactie aan CNN zegt de Chinese overheid dat gevangenen in China vaak geblinddoekt worden overgebracht, en dat deze procedure niet ongewoon is. "Onze aanpak van misdaden is nooit gelinkt aan minderheden en religies."