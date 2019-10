Amerikaanse basketballiga NBA én serie South Park op ramkoers met China na tweet over Hongkong

In de Verenigde Staten is grote opschudding ontstaan nadat een manager van de ploeg The Houston Rockets op de sociaalnetwerksite Twitter zijn sympathie had uitgesproken voor de protestbeweging in Hongkong. Na verontwaardigde reacties uit China heeft de NBA nu zijn verontschuldigingen aangeboden, maar voor Peking is dat niet genoeg. Ook de serie "South Park" ligt intussen op ramkoers met China: de serie is sinds vandaag volledig verdwenen van het Chinese internet.