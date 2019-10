Leuven zal amokmakers harder aanpakken: rode kaart voor wie het te bont maakt

Geen toename van incidenten

"Leuven is een bruisende stad", zegt burgemeester Mohammed Ridouani (SP.A). "En zoals in elke grote stad zijn er soms problemen met het uitgaansleven". De politie benadrukte dat er dit jaar geen toename is van het aantal incidenten vergeleken met de voorbije jaren. "We zien geen significante toename van het aantal pv's die we opstellen", zegt korpschef Jean-Paul Mochaers. "Zoals alle andere jaren gaat het vooral over alcoholmisbruik, drugs en normvervaging. Er is nog amper respect voor buurtbewoners, café-uitbaters en politie. Een discussie kan dan ook soms uit de hand lopen."

Plaatsverbod

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt op de Oude Markt, komen er nu een aantal nieuwe maatregelen. "Er zijn al veel politiepatrouilles op straat en er is camerabewaking, maar soms moeten we een stapje verdergaan", zegt Ridouani. "Amokmakers die uitgaan om te vechten of herhaaldelijk in contact komen met de politie, riskeren een rode kaart. Zij zullen tijdelijk niet meer op de Oude Markt mogen komen. Het gaat om een kleine minderheid, maar voor hen is er geen plaats in Leuven."