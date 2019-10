Annick Ruyts praat met lotgenoten in "De slapelozen": "De ultieme slaaptip bestaat niet"

Maar liefst één op drie Belgen slaapt slecht. In "De slapelozen" gaat Annick Ruyts samen met experten en lotgenoten op zoek naar de oorzaken en oplossingen van slapeloosheid. Al waarschuwt ze meteen dat er geen mirakeloplossingen bestaan. "Slapen is iets complex, niet slapen is nog complexer. Er bestaat niet zoiets als de ultieme slaaptip."

Ruyts maakte eerder al een -nachtelijk- radioprogramma met dezelfde titel. Dat kwam er nadat haar getuigenis over slapeloosheid veel reacties had losgemaakt. "Gigantisch veel mensen hebben zich herkend in mijn probleem", zo vertelt ze. Ruyts heeft ook een boek geschreven over de problematiek: "Slapeloos".