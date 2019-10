"Fake Bicky fwa?": grote commotie over campagnebeeld van Bicky Burger waarop man vrouw slaat

Een cartoon in de stijl van de Amerikaanse popartkunstenaar Roy Lichtenstein van een man die een vrouw een vuistslag verkoopt omdat ze hem een Bicky Burger in een wit doosje geeft in plaats van een typisch groen doosje, terwijl hij haar "Fake Bicky fwa?" ("Een valse Bicky of wat?" toebijt: dat is in een notendop te zien op het campagnebeeld dat het Belgische hamburgermerk vandaag via sociale media heeft verspreid.