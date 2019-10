Brit wint maximumbedrag met Euromillions en is 190 miljoen euro rijker

De voorbije weken was de jackpot bij Euromillions aangedikt tot 190 miljoen euro. Dat is het maximumbedrag dat enkele jaren geleden als plafond werd afgesproken. Bij de voorbije vijf trekkingen was er al 190 miljoen te winnen, maar had geen enkele speler de juiste combinatie van vijf cijfers en twee sterren.

Dat betekende dat de 190 miljoen euro gisteravond sowieso zou uitgekeerd worden. Als er geen winnaar was in de hoogste rang, dan zou het geld verdeeld worden onder de winnaars in de tweede rang. Maar zo ver kwam het dus niet. Een Britse speler kruiste de juiste combinatie van 7-10-15-44-49 en de sterren 3 en 12 aan, en was de enige winnaar. De gelukkige krijgt dus de volledige pot van 190 miljoen euro.

Het is de vierde keer dat dit recordbedrag gewonnen werd. Eerder gebeurde dat al door een andere Brit (2012), een Portugees (2014) en een Spanjaard (2017). Je kan in totaal in negen landen deelnemen aan Euromillions. Het hoogste bedrag dat iemand in ons land won, was iets meer dan 160 miljoen euro.