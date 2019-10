CD&V duidt vicepremier Koen Geens aan als federaal onderhandelaar

Niet dat CD&V staat te springen om als mathematisch overbodige partij in een federale regering te stappen, zegt Geens. "Als we de vraag krijgen, zal ik zeggen dat we in 2011 alles gedaan hebben om een coalitie PS-N-VA mogelijk te maken en dat we toen zonder N-VA in een regering zijn gestapt, mét een zesde staatshervorming. De kiezer heeft ons toen niet beloond. In 2014 zijn we zonder de PS, met de N-VA, in een regering gestapt. De kiezer heeft ons opnieuw niet beloond. Nu is het dus tijd dat de PS en N-VA elkaar eindelijk vinden."