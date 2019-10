Bommelding tijdens commissie over begroting, politie vindt niets terug

De bommelding kwam binnen bij het Vlaams Parlement zelf, via een telefoontje in het Engels. De betrokken diensten namen de melding ernstig, omdat er later op de dag een viering stond gepland voor het veertigjarig bestaan van het Koerdisch Instituut. Die viering zal vandaag niet meer doorgaan. Er is dus geen verband met de discussie over de begroting die aan de gang was.