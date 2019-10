Fiets- en pendelbussen mogen zeker nog 1 jaar blijven in de Waaslandhaven

De Waaslandhaven legt sinds 2009 zelf pendelbussen in die medewerkers brengen naar hun werkplaats op de Linkeroever van de Schelde, het Waasland. De bussen rijden dagelijks en zijn afgestemd op de ploegdiensten. Sinds vorig jaar is er ook de Fietsbus bijgekomen.

Maximaal vier jaar

De Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en het Havenbedrijf Antwerpen hebben de opdracht voor de busdiensten verlengd, zegt Peter Van De Putte van Maatschappij Linkerscheldeoever: "Er is een verlenging van het contract van minimum één jaar, dat contract is nog verlengbaar tot vier jaar." Daarna moet de vervoersregio Antwerpen beslissen wat er met de pendel- en fietsbussen gebeurt: "De pendelbussen en fietsbussen vallen onder het vervoer op maat, en dat is iets waar de vervoersregio Antwerpen over moet beslissen."

Groot succes

Beide busdiensten zijn een groot succes, zegt Peter Van De Putte: "Meer dan 200 mensen gebruiken dagelijks de fietsbus om de Schelde over te steken. We hebben al veel mogelijkheden: de Waterbus, een voetgangerstunnel, de fietsbus en de gewone pendelbus. Dat zijn goede mogelijkheden om de Schelde te kruisen zonder dat je de auto moet nemen."