Turnhout heeft dubbele gemeenteraad nodig voor stemming over zone 30

Bijna héél Turnhout wordt binnenkort zone 30, er zijn maar liefst 150 straten bijgekomen. Maar voor het zo ver was, moesten de gemeenteraadsleden daarover stemmen. Niet in één keer, maar wel straat per straat. Dat is op vraag van Vlaams Belang. Zij zijn tegen de uitbreiding van de zone 30 in Turnhout, maar ze zijn er niet over te spreken dat er niet naar hen geluisterd wordt. Fractieleider Reccino Van Lommel. "Wij zijn de tweede grootste partij in Turnhout. Als men zich soepeler zou opstellen tegenover Vlaams Belang, dan kunnen wij ons ook soepeler opstellen."

Beschaamd

"Wij willen alleen dat het debat deftig gevoerd wordt, en dat er met de oppositie rekening gehouden wordt", zegt Van Lommel nog. "Dat we daarom voor een tweede keer moeten samenkomen, het zij zo." Een uitspraak waar burgemeester Paul Van Miert (N-VA) niet mee kon lachen.



De uitgebreide zone 30 in Turnhout is dus goedgekeurd, vanavond stemt de gemeenteraad nog over de rest van de agenda.