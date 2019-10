Ecover verwerkt afval bierbrouwer AB Inbev tot afwasmiddel

"Too Good to Waste" is het eerste afwasmiddel dat voor minstens een kwart bestaat uit een restproduct dat na het brouwen van alcoholvrij bier overblijft. "Onze samenwerking met Ecover is een belangrijke stap richting een duurzame hernieuwbare economie", zegt Yleni De Neve, milieumanager voor AB InBev Europa. "Bier wordt gebrouwen met vier natuurlijke ingrediënten. Zorg dragen voor de natuur is een essentiële opdracht voor ons als brouwer. Toen de populariteit van alcoholvrije bieren nog beperkt was, was de restalcohol gewoon een afvalstroom die organisch werd afgebroken."

Ecologische toepassingen

Alcoholvrije bieren worden steeds populairder, zegt AB Inbev. "Sindsdien hebben we meer ecologische en ambitieuzere toepassingen bedacht voor de restalcohol", zegt Yleni De Neve van AB InBev. Eén van de toepassingen is nu het afwasmiddel van Ecover. Ethanol en water afkomstig uit het bierbrouwproces gebruiken in afwasmiddel is volgens Ecover slechts het begin. De komende vijf tot tien jaar ontwikkelt het bedrijf naar eigen zeggen nog meer producten die deels bestaan uit restafval en er lopen experimenten met producten gemaakt op basis van CO2-afval.

Ook AB InBev heeft op haar beurt plannen om de graanresten en restalcohol die overblijven na het brouwen op een duurzame manier in te zetten. "Eerder dit jaar slaagden we er al in om ethanol om te zetten in biogas voor voertuigen. Onze langetermijnvisie is om van alcohol effectief een co-product te maken, niet langer een restproduct", zegt Yleni De Neve van Ab Inbev.