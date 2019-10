"Hele land ligt lam, ook vandaag hevige protesten verwacht": Ecuador in rep en roer na verhoging brandstofprijzen

De Ecuadorianen protesteren al bijna een week tegen een afgekondigd pakket bezuinigingsmaatregelen. De verhoging van de brandstofprijzen vorige donderdag zette zoveel kwaad bloed bij de bevolking, dat president Moreno de noodtoestand afkondigde. Al zes dagen op rij zijn er overal te lande hevige rellen tussen betogers en de politie. Vorig weekend viel er daarbij een dode, meer dan 600 demonstranten zijn opgepakt.

Gisteren bestormden honderden demonstranten het parlement. President Moreno zag zich genoodzaakt een avondklok in te stellen rond overheidsgebouwen. Hij had maandag nog zijn veiligheidsdiensten bijeengeroepen om de crisis te bespreken, maar van de persconferentie nadien kwam niets in huis. In de plaats daarvan sprak de president zijn volk toe via de televisie, niet vanuit Quito, wél vanuit Guayaquil, de grootste stad van het land en de belangrijkste haven, bijna 450 kilometer ten zuiden van de hoofdstad.