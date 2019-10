Brexitakkoord tussen EU en Verenigd Koninkrijk lijkt verder af dan ooit: "Brexit is geen spelletje zwartepieten, Boris"

Een "constructief en redelijk voorstel", zo noemde Johnson het vorige week zelf. Maar de Europese leiders lijken daar anders over te denken. Dat maakte de Duitse bondskanselier Angela Merkel volgens het Verenigd Koninkrijk ook duidelijk in een telefoongesprek met Johnson. Merkel zou de Britse premier hebben laten verstaan dat een akkoord "heel erg onwaarschijnlijk" is als Noord-Ierland geen deel blijft uitmaken van de Europese douane-unie.

Waarop het gesprek met Merkel in de communicatie vanuit Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier, "verduidelijkend" werd genoemd. Als de EU zich niet wil inzetten voor een compromis, en deze eis over Noord-Ierland er nog eens bij komt, dan is een akkoord "essentieel onmogelijk", was er te horen. "Als dat de nieuwe positie is, dan is een akkoord niet mogelijk, nu niet en nooit." De Duitse bondskanselier zelf wilde echter geen commentaar geven op de inhoud van haar gesprek met Johnson.