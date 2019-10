Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) aangesteld als preformateur: "We kunnen goed met elkaar opschieten"

Geert Bourgeois is voormalig minister-president van de Vlaamse regering, Rudy Demotte stond jarenlang aan het hoofd van de Waalse regering. "Ik zie geen persoonlijke vijandschappen, ik heb een goede relatie met Rudy Demotte en Paul Magnette", verklaart Bourgeois.

"Er zijn natuurlijk grote ideologische verschillenden tussen onze partijen. De bedoeling nu is om te kijken of er aan tafel kan gezeten worden." Over de kans op slagen wil preformateur Bourgeois zich niet uitspreken. "We gaan dit constructief aanpakken en in alle discretie de nodige gesprekken voeren."

Preformateur Demotte ziet Bourgeois en zichzelf als "zeer gematigde mensen". "Ik denk dat gematigdheid en redelijkheid nodig zijn onder de huidige situatie. We kennen mekaar ook al lang en we hebben respect voor mekaar. We beschouwen elkaar niet als vijand en dat is belangrijk in ons land."

Herbekijk hieronder de analyse van politiek journalist Bart Verhulst in "Het Journaal":