Film Fest Gent gaat van start: 5 tips uit het rijk gevulde programma

Er staan ook heel wat Belgische films op het programma dit jaar. Patrice Toye, bekend van "Rosie" en "Little black spiders", stelt haar nieuwe film "Muidhond" in wereldpremière voor, en opent daarmee op woensdag de internationale competitie. Het is de verfilming van het beroemde boek van forensisch psycholoog Inge Schilperoord, over een dertigjarige man die werd veroordeeld voor kindermisbruik. Nadat hij vrijkomt, trekt hij bij zijn moeder in, maar dan komt er naast hen een vrouw met haar kleine dochtertje wonen. Op een heel integere manier pakt Toye een moeilijk onderwerp aan. De intense hoofdrol is voor de jonge acteur Tijmen Govaerts, onlangs nog te zien in “Girl” en “Wij”.

"Muidhond" gaat in Gent in wereldpremière op 9 oktober en speelt vanaf 29 januari 2020 in de Belgische bioscopen.

